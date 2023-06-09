Яка ситуація на фронті та у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Росія обстріляла Херсон та Умань, Зеленський закликав світ допомогти: хронологія 470 дня війни

Звернення Зеленського за 8 червня: дивіться відео