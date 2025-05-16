Атака "Шахедов" на Украину, в Крыму раздавались взрывы: хронология 1178 дня войны

Продолжаются 1178 сутки с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупационные войска не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий, однако Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О ситуации на фронте и международной арене, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления российских оккупантов – рассказывает 24 Канал. Смотрите также Линия фронта претерпела ряд изменений за сутки: новый обзор боевых действий и карты от ISW