16 мая, 07:13
Атака "Шахедов" на Украину, в Крыму раздавались взрывы: хронология 1178 дня войны
Продолжаются 1178 сутки с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупационные войска не оставляют попыток захватить все больше украинских территорий, однако Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О ситуации на фронте и международной арене, последствия вражеских обстрелов, новые военные преступления российских оккупантов – рассказывает 24 Канал.
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