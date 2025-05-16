Про ситуацію на фронті та міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Лінія фронту зазнала низки змін за добу: новий огляд бойових дій та карти від ISW