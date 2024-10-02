Атака "Шахедами", ночные взрывы на Киевщине и Харьковщине: хронология 952 дня войны

2 октября 2024, 06:34
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Автор: София Рожик

В Украине продолжаются 952 сутки полномасштабной войны России против Украины. Враг продолжает терроризировать гражданское население.

О ситуации на фронте, последствиях российских атак и других главных новостях Украины 2 октября читайте в материале 24 Канала.

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06:38, 02 октября

ПВО работала в Одесской области

Ночью 2 октября в Одесской области прогремели взрывы. Они стали следствием работы ПВО.

Взрывы, в частности, слышали в Измаиле.

06:31, 02 октября

В Харькове ночью прогремел взрыв

Российская армия нанесла удар с воздуха по Харьковской области ночью 2 октября. Предварительно, говорится о применении КАБов.

Под удар попал один из населенных пунктов Малоданиловской громады. Произошел пожар в экосистеме, но, к счастью, информации о пострадавших нет.

Также в результате попадания КАБа поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет, сообщил мэр Харькова.

06:29, 02 октября

Россия атаковала "Шахедами"

Ночью 2 октября Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Взрывы слышали в Киевской области – там работала ПВО.