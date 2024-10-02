Атака "Шахедами", ночные взрывы на Киевщине и Харьковщине: хронология 952 дня войны

06:31, 02 октября

Российская армия нанесла удар с воздуха по Харьковской области ночью 2 октября. Предварительно, говорится о применении КАБов.

Под удар попал один из населенных пунктов Малоданиловской громады. Произошел пожар в экосистеме, но, к счастью, информации о пострадавших нет.

Также в результате попадания КАБа поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет, сообщил мэр Харькова.