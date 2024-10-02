Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, отметив, что для Владимира Путина это шанс получить определенные преимущества. Хотя в этой ситуации важным фактором будет позиция Ирана.

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У них ситуативное сотрудничество

Если противостояние между Израилем и Ливаном обернётся затяжной войной, она потребует большого количества боеприпасов. Соответственно она будет оттягивать их на себя, и определенное количество снарядов не попадет, в частности, в Украину.

Также, если начнется большое противостояние на Ближнем Востоке, на него обратят свое внимание авианесущие группы, производители оружия. Также эта война отвлечет СМИ от преступлений, которые могут совершаться на другом конце света.

Поэтому с оперативной точки зрения для Путина война на Ближнем Востоке является выгодной. Также для него это шанс вытянуть из европейских лидеров или из США согласие на то, чтобы Запад сосредоточил внимание на Иране, а Россия отошла на второе место в списке приоритетов,

– подчеркнул главный редактор.

В то же время в Тегеране, по его мнению, это хорошо понимают, и поэтому президент Ирана заявил, что его страна готова к компромиссу.

Ситуативное сотрудничество Ирана и России базируется на том, кто из них первым предаст другого. Если США удастся успокоить Тегеран и предупредить большую войну на Ближнем Востоке, тогда все внимание Запада будет уделено российской агрессии в Украине. Мир будет прежде всего помогать Киеву,

– отметил он.

В случае, если на Ближнем Востоке начнется большая война, то главной целью станет Иран, а не Россия. Для Украины это худшая ситуация, по его мнению, хотя одновременно Россия недополучит баллистические ракеты и беспилотники из Ирана.

Также на эту ситуацию могут мощно повлиять результаты президентских выборов в США.

Если победит Дональд Трамп, то он прежде всего будет воевать не с Россией, а с Ираном. Камала Харрис, став президентом, начнет воевать с Россией, а не с Ираном,

– предположил Эмиль Шлеймович.

В то же время американская политика стопроцентно не зависит от человека, который сидит в президентском кресле. На нее влияют многие процессы внутри. Поэтому с появлением нового президента политический курс США не изменится, однако могут измениться приоритеты.

"Поэтому и Украина, и Израиль независимо от результатов выборов продолжат получать помощь. Вопрос будет – в каком объеме и насколько быстро", – добавил он.

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