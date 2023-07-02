Россия атаковала "Шахедами", Кулеба обратился до Германии: хронология 494 дня войны

Россия не оставила попыток захватить Украину и до сих пор не вывела свои войска. Тем не менее, Вооруженные Силы Украины мощно работают, чтобы выбить врага с нашей земли.

Какая ситуация на фронте и дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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В Украине отмечают День Военно-Морских сил Украины. Праздник выпадает на первое воскресенье июля.Киевская городская военная администрация сообщила, что Россия атаковала Киев дронами, предварительно – баражирующими боеприпасами Shahed. Силы и средства нашей ПВО сбили все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева.В некоторых украинских областях звучала воздушная тревога. Была угроза атаки "Шахедами". В столице Украины работала ПВО.Глава Министерства иностранных дел Украины обратился к Германии перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Дмитрий Кулеба призвал не повторять ошибки эксканцлера Германии Ангелы Меркель. Ведь в 2008 году она на саммите Альянса в Бухаресте отрицала возможность вступления нашей страны в НАТО.Глава украинской разведки рассказал, что одна партия беспилотников, получаемых Киевом от Ирана, может составлять от 50 до 70 дронов. По словам Кирилла Буданова, дроны в Россию поставляют регулярно.Государственное бюро расследований направило запрос в Испанию, где, по предварительным данным, расположена недвижимость экс военкома Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. ДБР спросило у Испании подтверждение, действительно ли Борисов владеет там имуществом на сумму около 200 миллионов долларов.