Яка ситуація на фронті та в дипломатії –читайте у тексті 24 Каналу. Дивіться також До Києва прибув прем'єр Іспанії Санчес, Ставка Зеленського на РАЕС: хронологія 493 дня війни 6:02 В Україні відзначаютьДень Військово-морських сил України. Свято припадає на першу неділю липня. 4:55 Київська міська військова адміністрація повідомила, що Росія атакувала Київ дронами, попередньо –баражуючими боєприпасами Shahed. Сили та засоби нашої ППО збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва. 2:21 В деяких українських областях лунала повітряна тривога. Була загроза атаки "Шахедами". В столиці України працювала ППО. 1:44 Очільник Міністерства закордонних справ України звернувся до Німеччини перед самітом НАТО у Вільнюсі. Дмитро Кулеба закликав не повторювати помилок ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель. Адже у 2008 році вона на саміті Альянсу в Бухарестізаперечила можливість вступу нашої країни в НАТО. 00:55 Глава української розвідки розповів, щоодна партіябезпілотників, які Київ отримує від Ірану, може становити від 50 до 70 дронів. За словами Кирила Буданова, дрони в Росію постачають регулярно. 00:08 Державне бюро розслідуваньнадіслало запит в Іспанію, де, за попередніми даними, розташована нерухомість ексвійськкомаОдеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. ДБР запитало в Іспаніїпідтвердження, чи дійсно Борисов володіє там майномна суму близько 200 мільйонів доларів.