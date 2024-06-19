Россия атаковала "Шахедами" Львовщину, есть попадания: хронология 847 дня войны

04:16, 19 июня

Андрей Садовый рассказал, что во Львове работала ПВО. По его словам, есть информация о попадании беспилотника на территории Львовской общины.

"Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая", – уточнил мэр.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в Малехове пострадал 47-летний мужчина. В частности, у него резаные раны. Медики помогли ему на месте.

