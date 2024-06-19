Россия атаковала "Шахедами" Львовщину, есть попадания: хронология 847 дня войны
Российские оккупанты не выводят войска из Украины, атакуя гражданских и пытаясь продвигаться на фронте. Однако ВСУ сдерживают и оттесняют врага и уничтожают вражеские дроны и ракеты.
Какова ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.
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Львовскую область атаковали 5 дронов-камикадзе. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что наши бойцы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды", которые атаковали регион ночью. В частности: В Ивано-Франковской и Львовской области снова прозвучала тревога. На Львовщине зафиксировали еще один "Шахед". Андрей Садовый рассказал, что во Львове работала ПВО. По его словам, есть информация о попадании беспилотника на территории Львовской общины. "Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая", – уточнил мэр. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в Малехове пострадал 47-летний мужчина. В частности, у него резаные раны. Медики помогли ему на месте. Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Дроны летели в Хмельницкую, Винницкую, Кировоградскую, а также Тернопольскую, Волынскую, Ровенскую и Львовскую области.
Львовскую область атаковали 5 "Шахедов"
Враг атаковал Львовскую область
Россия атаковала Запад Украины "Шахедами"
Львовскую область атаковали 5 дронов-камикадзе. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что наши бойцы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды", которые атаковали регион ночью. В частности:
В Ивано-Франковской и Львовской области снова прозвучала тревога. На Львовщине зафиксировали еще один "Шахед".
Андрей Садовый рассказал, что во Львове работала ПВО. По его словам, есть информация о попадании беспилотника на территории Львовской общины.
"Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая", – уточнил мэр.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в Малехове пострадал 47-летний мужчина. В частности, у него резаные раны. Медики помогли ему на месте.
Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Дроны летели в Хмельницкую, Винницкую, Кировоградскую, а также Тернопольскую, Волынскую, Ровенскую и Львовскую области.