Россия атаковала "Шахедами" Львовщину, есть попадания: хронология 847 дня войны

19 июня 2024, 06:25
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Российские оккупанты не выводят войска из Украины, атакуя гражданских и пытаясь продвигаться на фронте. Однако ВСУ сдерживают и оттесняют врага и уничтожают вражеские дроны и ракеты.

Какова ситуация на фронте, в тылу, в дипломатии – читайте в тексте 24 Канала.

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06:03, 19 июня

Львовскую область атаковали 5 "Шахедов"

Львовскую область атаковали 5 дронов-камикадзе. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что наши бойцы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды", которые атаковали регион ночью. В частности:

  • во время первой тревоги, которая длилась с 02:32 по 03:35, 4 вражеских беспилотника,
  • во время второй тревоги, которая длилась с 04:27 по 05:24, еще один дрон.

04:58, 19 июня

В Ивано-Франковской и Львовской области снова прозвучала тревога. На Львовщине зафиксировали еще один "Шахед".

04:16, 19 июня

Враг атаковал Львовскую область

Андрей Садовый рассказал, что во Львове работала ПВО. По его словам, есть информация о попадании беспилотника на территории Львовской общины.

"Попадание в Малехове, Львовская община. Известно об одном раненом мужчине-охраннике, 70 лет. Состояние средней тяжести. Его госпитализировала скорая", – уточнил мэр.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в Малехове пострадал 47-летний мужчина. В частности, у него резаные раны. Медики помогли ему на месте.
 

02:30, 19 июня

Россия атаковала Запад Украины "Шахедами"

Российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Дроны летели в Хмельницкую, Винницкую, Кировоградскую, а также Тернопольскую, Волынскую, Ровенскую и Львовскую области.

Автор: Діана Квасневська