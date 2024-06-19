04:16, 19 червня

Андрій Садовий розповів, що у Львові працювала ППО. За його словами, є інформація про влучання безпілотника на території Львівської громади.

"Влучання в Малехові, Львівська громада. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка", – уточнив мер.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що у Малехові постраждав 47-річний чоловік. Зокрема, у нього різані рани. Медики допомогли йому на місці.

