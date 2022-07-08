Украина должна победить путина до октября и вот почему
8 июля 2022 , 20:03Читати новину українською
Источник:фейсбук Виктора Шлинчака
До октября очень нужно победить путина. Пока Джонсон еще премьер-министр Великобритании.
Пока Байден заинтересован выйти на промежуточные выборы в ноябре, как сторона победителей.
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Украина должна нанести удар гопнику
Пока ЕС не встретил зиму с инспирированными бунтами из-за платежек.
Но если все стороны-партнеры действительно заинтересованы в том, чтобы не допустить смену мирового порядка, дайте, дайте, дайте Украине еще большее оружие! Дайте самолетов, ПРО, ПВО, "Химарсов", всего дайте.Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.
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Украина должна победить до октября / Фото Getty Images
Гопник должен получить по зубам.
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