Сирийское правительство, похоже, упало: премьер готов передать власть в руки оппозиции, – AP

Сирийские повстанцы продолжают продвигаться вперед. В частности, взяли под контроль столицу. Премьер-министр заявил, что готов передать власть в руки оппозиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Правительство Сирии готово передать власть оппозиции

Издание заметило, что сирийское правительство, похоже, упало рано утром воскресенья. Это стало потрясающим концом 50-летнего правления семьи Асада после молниеносного наступления повстанцев.

Как заявил глава оппозиционного военного мониторингового центра, президент "покинул страну в неизвестном направлении". Башар Асад опередил повстанцев, вошедших в Дамаск после чрезвычайно быстрого продвижения по всей Сирии.

Премьер заявил, что правительство готово "протянуть руку" оппозиции и передать свои функции переходному правительству. Также в видеообращении Мохаммед Гази Джалали утверждал, что находится в своем доме и никуда не выезжал. Сказал, что утром планирует вернуться в офис, чтобы продолжить работу.

Джалали призвал граждан не портить государственную собственность. Впрочем, не прокомментировал сообщения, что Асад мог сбежать из страны.