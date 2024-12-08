Самолет, на котором мог сбежать Асад, резко снижался и исчез с радаров, – мониторы

Президент Сирии мог сбежать на фоне наступления повстанцев. Самолет, на котором предположительно находился Башар Асад, резко снижался и исчез с радаров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые сообщества.

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Самолет, на котором мог находиться Башар Асад, исчез с радаров

Мониторинговые сообщества писали, что самолет, на котором мог находиться Башар Асад, вроде бы начал резко снижаться в районе Тартуса. Не исключили авиакатастрофу или cбивание. Также в сети предположили, что могла быть аварийная посадка, или пилот выключил датчики. Однако никаких подтверждений пока нет.

Асад мог быть в ИЛ-76Т / Скриншот

По данным FlightRadar24, который отслеживал движение ИЛ-76Т с номером SYR9218 после вылета из Дамаска, самолет исчез с радаров вскоре после этого в районе города Хомс. Местные СМИ писали, что там прогремел сильный взрыв.

Самолет резко снижался и исчез с радаров / Скриншот

Был ли на борту этого самолета Башар Асад, – доподлинно неизвестно. Некоторые издания писали, что президент мог покинуть Сирию вчера и отправиться в ОАЭ. Впрочем, это неподтвержденная информация.