Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.

Дізнайтеся більше Режиму Асада кінець, повстанці контролюють Дамаск і Хомс: все, що відомо про війну у Сирії

Літак, на якому міг перебувати Башар Асад, зник з радарів

Моніторингові спільноти писали, що літак, на якому міг перебувати Башар Асад, начебто почав різко знижуватися в районі Тартуса. Не виключили авіакатастрофу або збиття. Також у мережі припустили, що могла бути аварійна посадка, або пілот виключив датчики. Однак, жодних підтверджень наразі немає.

Асад міг бути в ІЛ-76Т / Скриншот

За даними FlightRadar24, який відстежував рух ІЛ-76Т з номером SYR9218 після вильоту з Дамаска, літак зник з радарів незадовго після цього в районі міста Хомс. Місцеві ЗМІ писали, що там пролунав сильний вибух.

Літак різко знижувався і зник з радарів / Скриншот

Чи був на борту цього літака Башар Асад, – достеменно невідомо. Деякі видання писали, що президент міг залишити Сирію вчора і вирушити до ОАЕ. Втім, це непідтверджена інформація.

