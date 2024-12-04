Операция только начинается: как США могут способствовать демократическим силам Сирии

В Сирии продолжается наступление повстанцев. Официально США не выражали поддержку операции. Скорее всего, там не хотят принимать такие решения, пока новоизбранный президент Дональд Трамп не войдет в Белый дом.

Однако, возможно, Штаты одобрили операцию сирийской оппозиции. Такое мнение 24 Каналу озвучил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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"Напрямую они пока ничего не делают. Потому что все они не хотят принимать решения, пока Трамп не войдет в Белый дом. Но, вероятнее всего, они одобрили эту позицию, эту операцию", – предположил он.

Демократические силы пока не вошли в бой

Мохаммад Фараджаллах отметил, что сирийские демократические силы, где находятся курдские проамериканские отряды, пока не вошли в бой. Вероятно, они ждут нужного момента.

На карте влияния сил в Сирии восточная и северная части под сирийскими демократическими силами. Именно оттуда хотели проникнуть проиранские силы из Ирака. Сейчас именно они смогут их блокировать, могут туда войти. Поэтому эта операция действительно только начинается,

– подчеркнул главный редактор "Украина по-арабски".

Напомним, в ГУР сообщили, что российские силы в Сирии сейчас хаотично отступают, однако цепляются за малейшую возможность сохранить свое влияние. Россияне подавлены из-за успехов оппозиционных сил – захват Алеппо, боевые действия в районе Хамы и продвижение к Хомсу.