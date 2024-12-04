Однак, можливо, Штати схвалили операцію сирійської опозиції. Таку думку 24 Каналу озвучив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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"Напряму вони поки нічого не роблять. Тому що всі вони не хочуть приймати рішення, поки Трамп не увійде у Білий дім. Але, найімовірніше, вони схвалили цю позицію, цю операцію", – припустив він.

Демократичні сили поки не увійшли у бій

Мохаммад Фараджаллах зазначив, що сирійські демократичні сили, де перебуваються курдські проамериканські загони, поки не увійшли у бій. Ймовірно, вони чекають потрібного моменту.

На карті впливу сил у Сирії східна та північна частини під сирійськими демократичними силами. Саме звідти хотіли проникнути проіранські сили з Іраку. Зараз саме вони зможуть їх блокувати, можуть туди увійти. Тому ця операція дійсно тільки починається,

– підкреслив головний редактор "Україна по-арабськи".

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що російські сили у Сирії зараз хаотично відступають, однак чіпляються за найменшу можливість зберегти свій вплив. Росіяни пригнічені через успіхи опозиційних сил – захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.