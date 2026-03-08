Улицы превратились в огненные реки: Израиль ударил по НПЗ в Тегеране

Израиль нанес авиаудар по НПЗ Шаран в Тегеране. Нефть начала вытекать на улицы и гореть, образуя огненные реки.

Об этом сообщает CNN.

Смотрите также Неделя войны с Ираном стоила США 6 миллиардов долларов, а ей и конца не видно, – NYT

Как выглядят последствия ударов Израиля по НПЗ Шаран?

Израиль нанес удар по одному из крупнейших месторождений нефти в Иране – Шаран. В недрах поднялся густой дым, практически покрывший небо над Тегераном. Хранилища нефти горели несколько часов после ударов.

После израильских ударов нефть начала течь по сливной канализации. После того как она вспыхнула, она превратилась в своеобразную огненную реку. В то же время на Шахранском бульваре взорвался бензопровод.

На видео видно яркие вспышки от подожженной нефти и как из канализационных отверстий выныривает пламя.

В Тегеране пылает НПЗ: смотрите видео

Нефть горит в канализации в Тегеране: смотрите видео

В Тегеране взрываются нефтепроводы: смотрите видео

Что известно об атаках Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана?