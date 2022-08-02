Как изменится положение путина в случае войны Китая и США: мнение Пионтковского

Китай уже некоторое время угрожает военным вторжением Тайваню, а в последние дни стали все больше говорить и о вероятности войны между Китаем и США, напряжение между которыми особенно возросло из-за визита Нэнси Пелоси в Тайвань 2 августа.

Раздаются предположения, что такое развитие событий существенно повлияет на ситуацию на фронте российско-украинской войны. В частности, речь идет и о поставках оружия Украине Соединенными Штатами. Это в эфире 24 канала прокомментировал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Даже война с Китаем не повлияет на помощь Украине

По его мнению, по возвращении спикера Палаты представителей Конгресса в США, будет происходить серьезное лоббирование вопроса военной помощи Тайваню. Однако Пионтковский убежден, что на помощь Украине это никак не повлияет.

Он объяснил, что так развитие событий видят в москве. Мол, Штаты сфокусируются на Тайване и перестанут поддерживать Украину.

Но в Украине все определилось – все зависит от количества поставленных HIMARS. У них их есть несколько тысяч. Они могут поставить Украине 500 HIMARS и расфокусироваться – все остальное Украина сделает без них,

– считает оппозиционер.

Далее, при таком сценарии США действительно смогут сосредоточиться на военных действиях на Тайване без вреда для Украины.

"Более того, если они уже ввяжутся в настоящую войну с Китаем, который в десятки раз сильнее России, то снимут с себя всяческие ограничения по поводу более активного участия в российско-украинской войне", – добавил Пионтковский.

Он убежден, что никаких улучшений для путинского режима в сценарии обострения отношений и даже войны между Китаем и США не будет.

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29 июля Нэнси Пелогзи вылетела в Азию с рабочими визитами. Она посетила Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но о Тайване речь не шла.

Между тем напряжение вокруг региона ежедневно растет. Китай анонсировал военные учения, его армия готовится к войне, а Пекин открыто угрожает Тайваню.

Впоследствии стало известно, что она все-таки прилетит туда, переночует и даже проведет рабочие встречи с местными властями.

На это очень остро отреагировали в Китае – там заявили, что сочтут этот визит Пелоси грубым вмешательством во внутренние дела Китая и приведут армию в полную боевую готовность.

В ответ на это Пелоси заявила, что ее визит в Тайвань является доказательством поддержки тамошней демократии и подчеркнула, что США выступают против односторонних попыток Китая изменить "статус-кво" Тайваня.

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