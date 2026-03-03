У Зеленского объяснили, как на завершение войны в Украине повлияет операция против Ирана

Россия эскалирует ситуацию на Ближнем Востоке, помогая Ирану в войне против США и Израиля. Эта ситуация может повлиять и на ход мирных переговоров и завершение боевых действий в Украине.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что на самом деле отношение Дональда Трампа к России не изменилось из-за последних событий. Он до сих пор считает главу Кремля влиятельным лидером, хотя это не базируется на современных фактах.

Кто может вмешаться в ситуацию на Ближнем Востоке?

Сегодня любые заявления России о ситуации на Ближнем Востоке – лишены смысла, потому что Москва не имеет там никакого влияния. Владимир Путин не является посредником между Ираном и США, поэтому решение о дальнейших действиях будут принимать без участия Кремля. Единственный, кто может вмешиваться, – это Китай.

Если Китай сможет дожать, остатки режима Хаменеи, заставить Иран прекратить блокировать Ормузский пролив, то тогда он станет еще одним игроком в ситуации на Ближнем Востоке,

– отметил Михаил Подоляк.

Зато Россию никто серьезно не воспринимает. Все понимают, что она наоборот будет блокировать возможность решить этот конфликт, всячески его затягивать. Путин заинтересован в том, чтобы "законсервировать" все, что происходит, как можно дольше удерживать нестабильную ситуацию.

Интересно! Аналитик Иван Ус обратил внимание на то, что Владимир Путин в течение года потерял своих трех ближайших соратников. Говорится о диктаторах Сирии, Венесуэлы и Ирана. Впрочем глава Кремля заинтересован, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась как можно дольше, потому что это будет означать повышение цен на нефть.

Понятно, что Россия уже не один год сотрудничает с Ираном, Северной Кореей, чтобы воевать против Украины. Наши партнеры это также осознают. При этом Трамп продолжает придерживаться "мягкой политики" в отношении Путина.

Может ли измениться отношение Трампа к России?

По мнению Михаила Подоляка, учитывая то, как Соединенные Штаты будут выигрывать войны, их отношение к Путину будет становиться более жестким. Постепенно в глазах Трампа будет развеиваться иллюзия, что Путин имеет большой вес.

Лидер США уже избавляется от милитарного, экономического присутствия России в Латинской Америке, странах Карибского бассейна. Это очень важно из соображений безопасности. Также продолжаются интенсивные переговоры вокруг Гренландии. США добьются увеличения там своего присутствия,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Также остро стоит вопрос блокады для России и Китая так называемых северных морских путей. Все это о доминировании. Если США и Израиль продолжат операцию против Ирана, то смогут полностью "выбить" из этого региона Россию, а это существенно повлияет на глобальный энергорынок.

"По Украине, я думаю, сомнений нет, что это ключевая война. Да, есть Ближний Восток, другие конфликты, но ключевая война для России, после которой будет постепенно нарастать ее обнуление – это война в Украине", – отметил Михаил Подоляк.

Она должна завершиться по формуле, которую предлагает украинский президент. Эта формула предусматривает остановку боевых действий по линии фронта, а ключевым является предоставление Украине гарантий безопасности. Они важны для дальнейшего сдерживания России и давления на Кремль в послевоенной архитектуре.

