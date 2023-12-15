О ситуации на поле боя, ходе военных операций и ходе международных событий 15 декабря, читайте в 24 Канал.

Смотрите также Путин может остановить так называемую СВО: военный смотр от Свитана

06:23, 15 декабря

В ЕС уверены, что профинансируют помощь Украине, несмотря на вето Будапешта.

По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Украина получит деньги, несмотря на вето от Венгрии.

У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине,
– подчеркнул Мишель.

Из-за блокирования Орбаном помощи представители страны-членов ЕС вернутся к этому вопросу в январе на внеочередном саммите.

06:18, 15 декабря

Венгрия блокирует помощь Украине

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что ветировал выделение Украины помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро (на четыре года). Кроме того, Венгрия заблокировала пересмотр многолетней финансовой программы Евросоюза (MFF).

06:16, 15 декабря

Россияне обстреляли Харьков из С-300

Ночью Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе Харьковщине. В области раздавались взрывы.

Вероятно, оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300 с территории России.

06:13, 15 декабря

Оккупанты запустили "Шахеды": атаковали Юг и Запад

О запуске нескольких групп вражеских беспилотников из Херсонской области стало известно вечером 14 декабря. Тревогу объявляли в Николаевской, Одесской, для Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Полтавской областей. Отбой тревоги дали около 2 ночи.