06:23, 15 декабря

По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Украина получит деньги, несмотря на вето от Венгрии.

У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине,

– подчеркнул Мишель.

Из-за блокирования Орбаном помощи представители страны-членов ЕС вернутся к этому вопросу в январе на внеочередном саммите.