О ситуации на поле боя, ходе военных операций и ходе международных событий 15 декабря, читайте в 24 Канал.
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В ЕС уверены, что профинансируют помощь Украине, несмотря на вето Будапешта.
По словам президента Европейского Совета Шарля Мишеля, Украина получит деньги, несмотря на вето от Венгрии.
У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это – сигнал, который мы хотим послать Украине,
– подчеркнул Мишель.
Из-за блокирования Орбаном помощи представители страны-членов ЕС вернутся к этому вопросу в январе на внеочередном саммите.
Венгрия блокирует помощь Украине
Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что ветировал выделение Украины помощи от ЕС в размере 50 миллиардов евро (на четыре года). Кроме того, Венгрия заблокировала пересмотр многолетней финансовой программы Евросоюза (MFF).
Россияне обстреляли Харьков из С-300
Ночью Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе Харьковщине. В области раздавались взрывы.
Вероятно, оккупанты обстреляли Харьковщину ракетами С-300 с территории России.
Оккупанты запустили "Шахеды": атаковали Юг и Запад
О запуске нескольких групп вражеских беспилотников из Херсонской области стало известно вечером 14 декабря. Тревогу объявляли в Николаевской, Одесской, для Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Полтавской областей. Отбой тревоги дали около 2 ночи.