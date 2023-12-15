06:23, 15 грудня

За словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Україна отримає гроші попри вето від Угорщини.

У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні,

– наголосив Мішель.

Через блокування Орбаном допомоги представники країни-членів ЄС повернуться до цього питання у січні на позачерговому саміті.