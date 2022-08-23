За несколько дней до вторжения министры G7 говорили, что не верят в большую войну, – Кулеба

На Мюнхенской конференции 19 февраля министры стран G7 говорили, что войны не будет. Они заявляли, что у них есть свои оценки.

Поэтому попытки сейчас построить такую матрицу, что все верили в одно, а Украина нет, являются лживыми. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Не все верили в большую войну в Украине

Как рассказал Кулеба, 19 февраля вместе с президентом Владимиром Зеленским они посетили Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Он участвовал во встрече министров иностранных дел стран G7.

Так вот несколько из них подошли ко мне и тихонько на ухо сказали, что вы не спешите, у нас свои оценки, мы не считаем, что будет большая война. Поэтому эти попытки сейчас построить такую ​​матрицу, что все верили в одно, а одна Украина во что-то не верила, они лживы. На самом деле, такого не было. Просто ответственность на нас была намного выше,

– заявил Кулеба.

Кроме этого, ранней осенью 2021 года Украина начала получать данные от США, но они не были полными. В то же время власти очень серьезно к ним относились.

"Да, мы не выходили с комментариями. Но президент тогда мне поручил разработать комплексный план действий, которые мы предпринимаем. И мы вышли с тем, что потом названо было трехуровневым пакетом сдерживания. Активная дипломатия, деэскалация, подготовка санкций и поставки оружия", – отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что когда кто-то говорит, что украинская власть игнорировала и не готовилась – это манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста.

Поднимите мои публичные высказывания. То, что говорил президент, когда он говорил, что санкции нужно вводить до вторжения, а не после него. И вы увидите, что мы имели ограниченную информацию, но воспринимали ее серьезно и на дипломатическом треке работали именно на предотвращение войны и на укрепление Украины на случай вторжения,

– подчеркнул министр.

Зеленский объяснил, почему украинцев не предупредили о войне

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина знала о планах россиян и тщательно к ним готовилась. Вместе с тем крайне важно было избежать всеобщей паники, которая бы стала подарком для врага. Кроме того, тяжелый удар по экономике был нанесен еще до того, как оккупанты совершили нападение.

"Если бы мы это сообщили – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда бы мы теряли 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня", – сказал Зеленский.

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