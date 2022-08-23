Тому спроби зараз побудувати таку матрицю, що всі вірили в одне, а Україна ні, є брехливими. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Не всі вірили у велику війну в Україні

Як розповів Кулеба, 19 лютого разом з президентом Володимиром Зеленським вони відвідали Мюнхенську конференцію з питань безпеки. Він брав участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Так от, декілька з них підійшли до мене і тихенько на вухо сказали, що ви не поспішайте, в нас свої оцінки, ми не вважаємо, що буде велика війна. Тому оці спроби зараз побудувати таку матрицю, що всі вірили в одне, а одна Україна в щось не вірила, вони є брехливими. Насправді такого не було. Просто відповідальність на нас була набагато вища,

– заявив Кулеба.

Окрім цього, ранньої осені 2021 Україна почала отримувати дані від США, але вони не були повними. Водночас влада надзвичайно серйозно до них ставилася.

"Так, ми не виходили з коментарями. Але президент тоді мені доручив розробити комплексний план дій, що ми робимо. І ми вийшли з тим, що потім названо було Трирівневим пакетом стримування. Активна дипломатія, деескалація, підготовка санкцій і постачання зброї", – зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що, коли хтось говорить, що українська влада ігнорувала і не готувалася – це маніпуляція і висмикування окремих фактів з контексту.

Підніміть мої публічні висловлювання. Те, що говорив президент, коли він казав, що санкції потрібно вводити до вторгнення, а не після нього. І ви побачите, що ми мали обмежену інформацію, але сприймали її серйозно і на дипломатичному треку працювали саме на запобігання війни й на зміцнення України на випадок вторгнення,

– підкреслив міністр.

Зеленський пояснив, чому українців не попередили про війну

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна знала про плани росіян та ретельно до них готувалася. Разом з тим вкрай важливо було уникнути загальної паніки, яка б стала подарунком для ворога. Окрім того, важкого удару по економіці було б завдано ще до того, як окупанти здійснили напад.

"Якби ми це повідомили – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді б ми втрачали 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні", – сказав Зеленський.

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