Так, недавно украинка одолела сотни километров, чтобы приехать к любимому на фронт. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Невеста проехала к любимому 700 километров на передовую

Начальник штаба спросил женщину, зачем она приехала жениться на передовой:

Приехать за 700 километров, чтобы жениться на передовой, зачем?

На это украинка ответила: "Вы же знаете, что он не бережет себя, но теперь будет помнить, что дома его ждет жена".

Вот такие они – украинские женщины. Они ничего не боятся, готовы на все ради семьи и верят в победу.

Украинка приехала на передовую к мужу и вышла замуж / фото Генштаб ВСУ

Залужный расписал молодоженов в Киеве

Украинский военный Евгений Негрийко и его девушка Мария Воротил женились на войне. Их церемония росписи прошла в Киеве.

Расписал молодоженов главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный. Кроме этого, свидетелем бракосочетания стал городской голова столицы Виталий Кличко.

Напомним, ранее психолог Наталья Гаевская рассказала, что с началом полномасштабной войны в Украине увеличилось количество разводов. Однако выросла и статистика бракосочетаний. По ее словам, это может быть реакцией на стресс.

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