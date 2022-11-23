Так, нещодавно українка здолала сотні кілометрів, аби приїхати до коханого на фронт. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
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Наречена проїхала до коханого 700 кілометрів на передову
Начальник штабу запитав у жінки, навіщо вона приїхала одружитися на передовій:
Приїхати за 700 кілометрів, щоб одружитися на передовій, навіщо?
На це українка відповіла: "Ви ж знаєте, що він не береже себе, але тепер пам’ятатиме, що вдома на нього чекає дружина".
Ось такі вони – українські жінки. Вони нічого не бояться, готові на все заради родини та вірять у перемогу.
Українка приїхала на передову до чоловіка та вийшла заміж / фото Генштаб ЗСУ
Залужний розписав молодят у Києві
Український військовий Євген Негрійко та його дівчина Марія Воротил одружилися попри війну. Їхня церемонія розпису відбулася у Києві.
Розписав молодят головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Крім цього, свідком одруження став міський голова столиці Віталій Кличко.
Нагадаємо, раніше психологиня Наталія Гаєвська розповіла, що з початком повномасштабної війни в Україні збільшилася кількість розлучень. Проте зросла і статистика одружень. За її словами, це може бути реакцією на стрес.
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