Россия ставит себе 2 задачи: чего ожидать от войны в 2025 году

Россия собирается увеличить военные расходы в 2025 году. Они будут вкладываться в ресурсы, которые больше всего теряют на войне.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Уже была информация от СМИ, что оборонный бюджет России на 2025 год будет увеличен на 32 миллиарда долларов.

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Чего ожидать от России в 2025 году

Как предположил Мусиенко, очевидно, что активные боевые действия продлятся до зимы. Далее, возможно, интенсивность боев несколько упадет, ведь Россия может пойти на перегруппировку, ротацию и доукомплектование войск.

Оккупанты постоянно нуждаются в новой живой силе из-за серьезных потерь. На это Кремль вообще не жалеет денег.

Слышали также о создании двух новых армий. Надо профинансировать это. Взять большое количество пехоты. Сегодня пехота – основная боевая единица России. Все расходы там будут сокращать за исключением финансирования живой силы, производства беспилотников и ракет. Они будут делать все, чтобы меньше зависеть от Китая и других стран,

– сказал Мусиенко.

Другая задача оккупантов – восстанавливать то, что было потеряно во время полномасштабной войны. Это требует больше всего времени. И за один год восстановить такое количество техники не получится. Они производят значительно меньше, чем теряют на войне против Украины.

Обратите внимание! Россия пытается всяческими способами набрать людей на войну. Там максимально упростили набор преступников в армию. Они позволяют подписывать им контракты на военную службу прямо в зале суда. Так преступники могут избежать уголовной ответственности.

Украина также планирует существенно увеличить расходы на оборону в 2025 году. Согласно проекту Минфина там собираются выделить более 2 триллионов гривен.