Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вже була інформація від ЗМІ, що оборонний бюджет Росії на 2025 рік буде збільшений на 32 мільярди доларів.

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Чого очікувати від Росії у 2025 році

Як припустив Мусієнко, очевидно, що активні бойові дії триватимуть до зими. Далі, можливо, інтенсивність боїв дещо впаде, адже Росія може піти на перегрупування, ротацію та доукомплектування військ.

Окупанти постійно потребують нової живої сили через серйозні втрати. На це Кремль взагалі не шкодує грошей.

Чули також про створення двох нових армій. Треба профінансувати це. Взяти велику кількість піхоти. Сьогодні піхота – основна бойова одиниця Росії. Всі видатки там будуть скорочувати за винятком фінансування живої сили, виробництва безпілотників та ракет. Вони будуть робити усе, аби менше залежати від Китаю та інших країн,

– сказав Мусієнко.

Інше завдання окупантів – відновлювати те, що було втрачено під час повномасштабної війни. Це потребує найбільше часу. І за один рік відновити таку кількість техніки не вийде. Вони виробляють значно менше, ніж втрачають на війні проти України.

Зверніть увагу! Росія намагається усілякими способами набрати людей на війну. Там максимально спростили набір злочинців до армії. Вони дозволяють підписувати їм контракти на військову службу прямо в залі суду. Так злочинці можуть уникнути кримінальної відповідальності.

Україна також планує суттєво збільшити видатки на оборону у 2025 році. Згідно з проєктом Мінфіну там збираються виділити понад 2 трильйони гривень.