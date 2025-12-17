Москва подает четкие сигналы о намерении воевать и в 2026 году, –Зеленский

Зеленский предупредил, что Россия готовит следующий год как год войны. Он призвал партнеров внимательно реагировать на истинные намерения Москвы и не полагаться только на дипломатию.

Об этом президент Украины заявил во время вечернего обращения, пишет 24 Канал.

Почему Россия на самом деле не согласится на мир?

Во время своего обращения 17 декабря, Зеленский сообщил, что Россия готовится к войне в следующем году. Он подчеркнул, что партнеры, в частности США, должны видеть не только эти сигналы, но и реагировать на реальные намерения России.

Зеленский отметил, что нынешняя риторика России о якобы стремлении к дипломатии прикрывает ее настоящие намерения – уничтожение Украины, ее населения и легитимизация захваченных украинских территорий. Лидер Украины добавил, что такие настроения Кремля регулярно будут подрывать дипломатию различными способами – от дипломатических формулировок до давления в том или ином пункте мирного соглашения. Такие действия Путина могут угрожать не только Украине, но и другим странам в Европе, которые Россия может когда-то назвать своими якобы "историческими землями".

Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была,

– добавил Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость комплексной защиты Украины, говорится в частности о безопасности, финансовых и политических решениях. Также Зеленский выделил вопрос эффективного использования замороженных российских активов.

Лидер Украины призвал партнеров иметь смелость признать правду и действовать соответственно.

