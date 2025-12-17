Москва подает четкие сигналы о намерении воевать и в 2026 году, –Зеленский
- Зеленский заявил, что Россия готовит следующий год как год войны, и призвал партнеров реагировать на истинные намерения Москвы.
- Президент Украины подчеркнул необходимость комплексной защиты Украины, включая безопасностные, финансовые и политические решения.
Зеленский предупредил, что Россия готовит следующий год как год войны. Он призвал партнеров внимательно реагировать на истинные намерения Москвы и не полагаться только на дипломатию.
Об этом президент Украины заявил во время вечернего обращения, пишет 24 Канал.
Смотрите также Хороший пас, – политический обозреватель объяснила ход Зеленского с "подготовкой к выборам"
Почему Россия на самом деле не согласится на мир?
Во время своего обращения 17 декабря, Зеленский сообщил, что Россия готовится к войне в следующем году. Он подчеркнул, что партнеры, в частности США, должны видеть не только эти сигналы, но и реагировать на реальные намерения России.
Зеленский отметил, что нынешняя риторика России о якобы стремлении к дипломатии прикрывает ее настоящие намерения – уничтожение Украины, ее населения и легитимизация захваченных украинских территорий. Лидер Украины добавил, что такие настроения Кремля регулярно будут подрывать дипломатию различными способами – от дипломатических формулировок до давления в том или ином пункте мирного соглашения. Такие действия Путина могут угрожать не только Украине, но и другим странам в Европе, которые Россия может когда-то назвать своими якобы "историческими землями".
Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была,
– добавил Зеленский.
Президент подчеркнул необходимость комплексной защиты Украины, говорится в частности о безопасности, финансовых и политических решениях. Также Зеленский выделил вопрос эффективного использования замороженных российских активов.
Лидер Украины призвал партнеров иметь смелость признать правду и действовать соответственно.
В Брюсселе состоится саммит: что известно?
На саммите в Брюсселе 18 декабря европейские партнеры Украины обсудят вопрос финансовой поддержки Украины, в частности возможность использования замороженных российских активов.
Известно, что Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в заседании Европейского совета.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что главной темой будет Украина, а ближайшие дни могут стать решающими для принятия соответствующего решения. По ее словам Евросоюз рассматривает два возможных пути – предоставления Украине займа с замороженных активов или запуск нового механизма совместного заимствования.