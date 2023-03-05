Крайне тяжелая ситуация вблизи Бахмута: хронология 375 дня войны

По состоянию на 5 марта в Украине длится 375-й день полномасштабной войны, которую начала Россия. Наши воины мужественно обороняются, но на Востоке ситуация остается сложной.

Что произошло в этот день на фронте и международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела дома оккупантамиПо состоянию на утро 5 марта в Черном море – 4 вражеских ракетоносителя. Две надводные единицы и 2 подлодки. Возможен общий залп до 24 "Калибров".

07:18 Наша авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по боеприпасам противника и 1 – по автомобильному мосту. Также наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.

Российская армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". В частности, в районе Угледара выполняет задание казачий батальон "Степь/Тигр", командование которого недовольно руководством российской верхушки и пренебрегает взаимодействием с подразделениями российской армии.В Новой Каховке оккупанты используют гражданское население в качестве "живого щита" и размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города.Украинские защитники впервые прибыли в США, чтобы пройти обучение на штурмовиках. На военной базе оценивают и улучшают их навыки управления самолетами. Сейчас в Тусоне (штат Аризона) находятся два украинских пилота. Таким образом, американские инструкторы должны определить, сколько нужно времени для обучения украинцев управлять мощными истребителями F-16.Сергей Череватый подчеркнул, что ситуация вблизи Бахмута в Донецкой области остается крайне тяжелой, ведь враг не оставляет попыток захватить город. Бои в Бахмуте ведутся больше на подступах, город контролируют украинские силы: ВСУ, Пограничная служба и Национальная гвардия.

03:34 Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что Россия бросила все свои усилия, чтобы продвигаться вперед и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако захватчики год бьются в эту стену, и они, может, еще полтора месяца в нее побьются, а дальше мы уже начнем двигаться в обратную сторону.

По словам Свитана, за этот месяц – полтора, сколько у них еще осталось, они сожгут остатки своих войск, которые у них еще остались об этой линии.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что путинские солдаты ежедневно используют от 30 до 40 ракет (всех типов, учитывая и С-300) для нанесения ударов по территории нашего государства. Вместе с тем нельзя ни в коем случае пренебрегать каждой воздушной тревогой, поскольку любая атака может стать массированной.Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что Россия распространяла слухи, что в Киеве отдали приказ о выводе отдельных подразделений из Бахмута. Однако это не соответствует действительности. Украинские войска проводят контролируемые плановые дежурства на позициях. Массового отвода украинских войск тоже нет.