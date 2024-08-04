02:24, 4 августа

Утром 3 августа минобороны страны-агрессора заверило своих граждан, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу якобы 75 беспилотников. В частности, 36 из них – над Ростовской областью.

В то же время губернатор области Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Остальные, похоже, таки точно долетели до целей.

Территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования,

– писал он.

К слову, Голубев также признал, что во время атаки были повреждены складские объекты в двух районах области. Ликвидацией последствий "падения обломков" занимались службы экстренного реагирования.

Похоже, ситуация на утро после атаки БПЛА была непростой ведь по сообщению Голубева в 12:00 3 августа, в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О его отмене – до сих пор ни слова.