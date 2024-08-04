Какие важные события в этот день были на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Сколько вражеских ракетоносителей находится в морях
Информация о российских ракетоносителей морского базирования от ВМС ВСУ по состоянию на 06:00:
- в Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
В России случайно признали, что упустили десятки беспилотников во время атаки на "Морозовск"
Утром 3 августа минобороны страны-агрессора заверило своих граждан, что ночью противовоздушная оборона российских войск сбила сразу якобы 75 беспилотников. В частности, 36 из них – над Ростовской областью.
В то же время губернатор области Голубев отчитался об атаке 55 беспилотниками. Остальные, похоже, таки точно долетели до целей.
Территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования,
– писал он.
К слову, Голубев также признал, что во время атаки были повреждены складские объекты в двух районах области. Ликвидацией последствий "падения обломков" занимались службы экстренного реагирования.
Похоже, ситуация на утро после атаки БПЛА была непростой ведь по сообщению Голубева в 12:00 3 августа, в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. О его отмене – до сих пор ни слова.
В Украине отбой угрозы ударных БПЛА по областям, пишут Воздушные силы. Этой ночью их было немного, последний исчез в небе Кировоградской области.