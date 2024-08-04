02:24, 4 серпня

Вранці 3 серпня міноборони країни агресорки запевнило своїх громадян, що вночі протиповітряна оборона російських військ збила одразу нібито 75 безпілотників. Зокрема, 36 з них – над Ростовською областю.

Водночас губернатор області Голубєв прозвітував про атаку 55 безпілотниками. Решта, схоже, таки точно долетіла до цілей.

Територію Ростовської області атакували 55 українських БпЛА. Внаслідок атаки жертв та постраждалих немає. У місцях падіння безпілотників ліквідацією наслідків займаються служби екстреного реагування,

– писав він.

До слова, Голубєв також визнав, що під час атаки були пошкоджені складські об’єкти у двох районах області. Ліквідацією наслідків "падіння уламків" займалися служби екстреного реагування.

Схоже, ситуація на ранок після атаки БпЛА була непростою, адже, за повідомленням Голубєва о 12:00 3 серпня, у Морозівському районі ввели режим надзвичайної ситуації. Про його скасування – досі ані слова.