В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали свежую сводку за 8 июля. Что происходит на фронте по состоянию на 18:00 – читайте дальше.
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Ситуация в горячих точках
На Харьковском направлении российские оккупанты осуществляют оборонные действия и пытаются улучшить свое тактическое положение в отдельных районах. Продолжались вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии областного центра, а также районов таких населенных пунктов:
- Уды;
- Дементиевка;
- Лебяжье;
- Песчаное;
- Заиловка;
- Петровка;
- Питомник;
- Мосьпаново;
- Коробочкино;
- Слатино;
- Светличное;
- Шевелевка;
- Перемога;
- Верхний Салтов;
- Новое;
- Байрак.
Кроме того, противник нанес авиационный удар возле Петровки. Вместе с тем наши защитники и защитницы дважды успешно отбили штурмовые действия врага возле Дементиевки и отбросили оккупантов назад.
На Славянском направлении захватчики также пытаются улучшить свое тактическое положение. Обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Долина, Мазановка, Краснополье, Гусаровка, Новопавловка, Красное, Вернополье и Крестище.
Наступательные действия оккупантов потерпели крах возле Богородичного – вследствие огневого поражения со стороны ВСУ россияне с потерями были вынуждены отойти.
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На Краматорском направлении враг ударил по гражданской и военной инфраструктуре возле Северска, Серебрянки, Карповки, Славянска и Кривой Луки. Вражеский авиационный удар зафиксирован возле Татьяновки.
Силы обороны Украины при этом нанесли мощный огонь по позициям оккупантов в районе Верхнекаменского – подразделения россиян были вынуждены отойти от населенного пункта.
На Бахмутском направлении противник обстрелял позиции украинских сил возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Зафиксированы также авиаудары неподалеку от Покровского и Берестового.
При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации захватчики предприняли безуспешную попытку вести наступление в районах Спорного и Ивано-Дарьевки – понесли потери и отошли. При этом возле Веселой Долины продолжаются бои.
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Что происходит на остальных направлениях
На Сиверском направлении ситуация особых изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси осуществляют разведку, усиливают меры по противодействию техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА. Вместе с тем, до 7 октября в Беларуси продолжили запрет на полеты гражданских воздушных судов над южной частью страны – он начал действовать еще 24 февраля.
На Авдеевском, Кураховском, Запорожском и Новопавловском направлениях вдоль линии столкновения продолжаются вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Авиационные удары россиян зафиксированы возле Новоандреевки.
На Южнобужском направлении подразделения оккупантов пытались вести наступательные действия в районе Большого Артакового. ВСУ быстро подавили это намерение и отогнали россиян. Впрочем, сохраняется большая угроза ракетных ударов противника по критической инфраструктуре региона.
К слову, корабельная группировка захватчиков продолжает выполнять задачи в акваториях Черного и Азовского морей. Продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.
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