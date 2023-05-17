У россиян есть всего одно направление, где они могут наступать: сводка с фронта от Свитана

Если посмотреть на карту высот, то ВСУ идут на самые высокие точки над Бахмутом. Сам город напоминает амфитеатр, ведь расположен в низине и окружен высотами.

Об этом в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Какая ситуация в Бахмуте

Военный эксперт рассказал, что у ВСУ сейчас есть главная задача – пройти по высотам в глубину оккупированной территории, а также затащить россиян, которые в Бахмуте, в "котел".

Я уже вижу, что одним из правильных решений будет выход из Бахмута и затягивание россиян чуть ли не под Часов Яр, чтобы они глубже зашли в этот "котел". А дальше по высотам запереть всю эту российскую группировку, которая насчитывает примерно 10 тысяч, где половина это "Вагнер",

– рассказал Роман Свитан.

По его мнению, исходя из сил и средств, мы могли бы сделать такой капкан, какой напоминал бы "мышеловку". Военный эксперт отметил, что Сырский на этот счет правильно сказал – надо набить в мышеловку этих крыс, а потом ее запереть.



Возможна "мышеловка" для россиян / Скриншот с видео

Где возможно наступление россиян

Роман Свитан отметил, что у россиян остается всего одно направление, где они реально могут наступать – это Луганский фронт.

"Стратегическая задача врага на этом направлении – из Валуек пройти на Купянск и дальше вдоль Оскольского водохранилища идти на Лиман. Валуйки, Купянск, Лиман – это одно направление", – объяснил военный эксперт.



Желательное направление россиян / Скриншот с видео

По его словам, второе направление с Кременной на Лиман и вдоль Северского Донца. Россияне хотят попытаться выдавить наши войска из этого треугольника созданного реками Оскол и Северский Донец. После этого враг планирует перейти в глухую оборону.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Зачем совершать удары по Николаеву

Военный эксперт отметил, что сейчас у Путина очень большая проблема – он вылетает из зерновой сделки. Диктатор захотел очень многое – прокачать через Украину свой аммиак, чтобы мы его отгрузили. Также надеялся увеличить квоты на поставку зерновой продукции – тех же удобрений. Кроме того, ему нужно присоединить к SWIFT несколько банков.

"Это в чистом виде – шантаж. Он бьет по Николаеву и Одессе. То есть конкретно бьет по портовым городам. Это шантаж, но здесь, конечно, есть и элементы геноцида", – подытожил Свитан.

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