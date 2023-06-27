Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что вагнеровцы занимали нишу в 1% всего состава российских войск в Украине.

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Отсутствие вагнеровцев на фронте не ощутимо

Свитан отметил, что ЧВК "Вагнера" начала уходить с линии фронта еще в мае. К тому же линия фронта простирается более чем на тысячу километров. Наемники же Пригожина шли от Попасной до Бахмута – то есть около 30 километров – в течение года. И речь идет о ширине фронта всего в 10 километров.

Поэтому, по его словам, с 10 мая в течение месяца вагнеровцы выходили из Бахмута, вместо них туда заходили российские линейные части.

Они ушли всего лишь с 10-километровой ширины фронта, и никто этого даже не заметил, если честно, – ни россияне, ни мы,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Поэтому, добавил Свитан, наличие или отсутствие вагнеровцев на линии фронта не было ощутимым. Ведь наемники Пригожина занимали нишу в 1% всего состава российских войск в Украине.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Пригожин показал армии России интересную вещь

Полковник запаса ВСУ отметил, что у россиян стратегических резервов есть около 100 тысяч человек. Поэтому 10% этих резервов оккупанты потратили, чтобы заменить вагнеровцев. Так что для линии фронта ничего не меняет то, есть вагнеровцы или нет.

Но, обратил внимание он, для всей российской армии Пригожин показал любопытную вещь: если те хотят уйти с фронта, пусть разворачиваются и уходят в сторону Москвы – ничего им за это не будет. По всей вероятности, кто-то воспользуется "отдушиной", которую показала ЧВК "Вагнера".

Особенно это будет понятно, когда начнутся уже наши прорывы – и россияне просто сделают то же, что и "Вагнер",

– подчеркнул Свитан.

Ситуация в районе Бахмута / Скриншот Deep State

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