Про це в щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що вагнерівці займали нішу в 1% від усього складу російських військ в Україні.

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Відсутність вагнерівців на фронті не відчутна

Світан зазначив, що ПВК "Вагнера" почала йти з лінії фронту ще у травні. До того ж лінія фронту простягається на більш ніж тисячу кілометрів. А найманці Пригожина йшли від Попасної до Бахмута – тобто близько 30 кілометрів – упродовж року. І йдеться про ширину фронту лише в 10 кілометрів.

Тому, за його словами, з 10 травня впродовж місяця вагнерівці виходили з Бахмута, а замість них туди заходили російські лінійні частини.

Вони пішли всього з 10-кілометрової ширини фронту, й ніхто цього навіть не помітив, якщо чесно, – ні росіяни, ні ми,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Тому, додав Світан, наявність чи відсутність вагнерівців на лінії фронту не була відчутна. Адже найманці Пригожина займали нішу в 1% від усього складу російських військ в Україні.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Пригожин показав армії Росії цікаву річ

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що у росіян стратегічних резервів є близько 100 тисяч осіб. Тому 10% цих резервів окупанти витратили, щоб замінити вагнерівців. Тож для лінії фронту нічого не міняє те, є вагнерівці чи немає.

Але, звернув увагу він, для всієї російської армії Пригожин показав цікаву річ: якщо ті хочуть піти з фронту, хай розвертаються і йдуть у бік Москви – нічого їм за те не буде. Цілком ймовірно, хтось таки скористається "віддушиною", яку показала ПВК "Вагнера".

Особливо це буде зрозуміло, коли почнуться вже наші прориви – і росіяни просто зроблять те ж саме, що й "Вагнер",

– наголосив Світан.

Ситуація в районі Бахмута / Скриншот Deep State

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