В ефірі національного телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, як події в Росії зобразилися на фронті. Про це пише 24 Канал.

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Російські офіцери замислились про їхнє призначення

Під час заколоту Пригожина ЗСУ скористалися ситуацією, а також посилили роз'яснювальну роботу серед окупантів, вкладаючи в їхнє розуміння, що їхнє місце в Росії.

Не лише тому, що це курс російського воєнного корабля, а й тому, що в них є справи у своїй державі. Справжній офіцер повинен займатися безпекою в своїй державі, а не впроваджувати "русскій мір" там, де вони в принципі не потрібні. Це суттєво відбилися на розумінні ворожого війська. Вони дійсно замислилися над тим, що пора повертатися додому і там встановлювати порядки,

– сказала Гуменюк.

Серед окупантів посилилось дезертирство

Гуменюк повідомила, що цей швидко розгорнутий у Росії фарс вплинув на ворогів ще й тим, що "навіть якщо щось затіяли, воно все одно не знайде абсолютного розуміння і подальшого розвитку".

Тепер російські військові мають розуміння, що вони майже покинуті. І це на руку Україні, адже у ворогів посилились дезертирство, панічні настрої та занепад морально-психологічного духу.

Що відбувалося на Сході під час заколоту Пригожина