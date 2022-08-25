Как украинская независимость справилась со стресс-тестом войны

В этом году впервые за время Независимости мы оцениваем собственное государство по способности выдерживать страшные военные удары. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Испытание на прочность

В условиях вооруженной агрессии выясняем стойкость и мощь национальной системы публичного администрирования. Ее способность противостоять угрозам. И способность обеспечить ключевые управленческие процессы, определяющие сущность государства и его возможности предоставлять гражданам надлежащий уровень услуг.

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31 год украинцы строили свою национальную управленческую модель. Все мы – ученые, преподаватели, государственные служащие, эксперты... В конце концов – все неравнодушные граждане, в каком государстве им жить.

Сегодня мы вместе ответственны за то, как страна одолевает эти испытания. Насколько она готова противостоять вызовам, которых трудно ожидать. Война для государства является самым жестким из вероятных "stress testing". Теперь устойчивость системы определяется в условиях многократного превышения пределов ее нормального функционирования.

Осмелюсь отметить, что результаты этого тестирования – достойные. Управленческий фундамент оказался надежным. За полгода государственный сектор управления сохраняет управляемость и способность действовать адекватно. Эту мою уверенность подтверждает ежедневная коммуникация с коллегами – публичными служащими.

Мы внимательно изучаем общественное мнение в нашей среде. Опросы свидетельствуют о высоком духе и достоинстве украинских служащих. Заметьте, что более 3,5 тысячи наших коллег защищают Украину на фронте. 76%, несмотря на ежедневный риск, работают на рабочих местах. 91% решили оставаться на государственной службе, несмотря на войну и снижение заработной платы.

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Украинский образец

Меня вдохновляет реакция международных партнеров, готовых помогать нам и перенимать наш опыт. В мире существует колоссальный запрос на поиск действенных решений, сохраняющих институциональную способность в условиях войны. К примеру, всех интересует Методика функционального аудита в кризисных условиях, разработанная экспертами НАДС. Она позволяет определить актуальные для каждого государственного органа актуальные функции, а затем разработать рекомендации по оптимизации.

Эта технология приемлема как в условиях военной угрозы, так и при сопутствующих вызовах – экономическом спаде, снижении социального уровня, глобальном удорожании энергоносителей. Именно с этим столкнулся цивилизованный мир, помогающий нам побороть агрессию.

Сегодня ни у кого нет готового рецепта удержания стабильности в государстве во время войны. Потому на уровне ЕС интегрируются национальные системы публичного управления с учетом украинского опыта. Таким образом, и мы становимся ближе к Европе. Все понимают, что агрессия кремля – глобальная опасность. Поэтому ее уроки должны изучить все, кто готов сразиться за свободу. Как сейчас бьется Украина.

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Изменения не остановить

Уверена, что действенная система администрирования является фактором укрепления независимости. Это предпосылка нашей экономической интеграции и политической ассоциации с ЕС. Поэтому будем и дальше внедрять европейские стандарты и практики государственного управления. Чтобы в конечном итоге построить инновационную модель цифровой публичной службы с диджитализацией, дистанционными технологиями и качественными услугами. Ее тренды – оптимизация государственного аппарата, рост речевых компетентностей, инклюзивность, гендерная культура.

Это все – "дизайн" архитектуры новой модели публичной службы, создаваемой в Украине Национальным агентством по вопросам государственной службы вместе со всеми стейкхолдерами, в том числе и с международными партнерами. Все мы заинтересованы в том, чтобы украинская система публичного администрирования была сильной, действенной и европейской. Должны ее сделать именно такой.

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