В Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии мира, – Буданов

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов высказался относительно завершения войны в Украине. Глава разведки отметил, что в ситуации с нашей войной невозможны никакие из тех сценариев, которые ранее применяли другие государства.

Речь идет о корейском, немецком и молдавском сценариях завершения войны. Об этом Буданов сказал на онлайн-лекции для слушателей программы подготовки “Senior Executive Fellows” Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

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Буданов объяснил, почему в Украине невозможны подобные сценарии

Начальник ГУР МО отметил, что во время лекции он высказал мысли о нынешнем мировом порядке, вызовах и угрозах для глобальной безопасности, порожденных российско-украинской войной.

Буданов подчеркнул, что в рамках противостояния с агрессивной Россией является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.

Здесь (в Украине – 24 Канал) невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии – все это не сработает. Здесь должна поставиться точка один раз и навсегда,

– сказал генерал.

Кроме того, он объяснил, что сейчас есть все признаки разрушения мирового порядка, созданного после Второй мировой войны. И война России против Украины – яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности.

"Или мы все вместе заставим вернуться к тому мировому порядку, который был создан и много лет более или менее всех удовлетворял, или пришло время для нового мирового порядка", – сказал глава украинской разведки.

Ранее Кирилл Буданов уже предупреждал, что Россия может попытаться навязать Украине так называемый корейский сценарий окончания войны. Глава ГУР объяснил, что российский диктатор может попытаться навязать линию раздела между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны так же, как ранее это привело к разделению Северной и Южной Корей.