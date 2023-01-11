За более чем 5 месяцев: военный эксперт рассказал, на сколько продвинулись россияне возле Бахмута

Оккупанты уже несколько месяцев пытаются продвинуться вблизи Бахмута и Соледара. Есть несколько причин, почему они так хотят захватить эту территорию.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оккупанты чрезвычайно долго штурмуют это направление, но особых успехов не имеют. За более чем 5 месяцев они продвинулись на Бахмутском направлении примерно на 15 километров.

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Почему оккупанты так хотят захватить Бахмут

Как подчеркнул Черник, тут есть целый комплекс причин. В первую очередь, от Бахмута до железнодорожного дебальцевского узла – около 42 километров. А российская армия серьезно зависит от железной дороги.

Не следует забывать, что вся полномасштабная война началась с признания недореспублик. Российский диктатор Путин ставил задачу выйти на границу Донецкой области еще до конца прошлого года.

Не сложилось. Следовательно, они потерпели серьезное политическое, идеологическое и обычное военное поражение. Потому изменили акценты. И теперь идут на Соледар,

– заметил Черник.

Кроме этого, Соледар штурмуют военные структуры руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Таким образом, он капитализирует политический вес и пытается пересилить политическое влияние министерства обороны.

Черник объяснил, почему оккупантам так важны Бахмут и Соледар: смотрите видео

Безусловно, сам Соледар имеет еще и военное значение. Он расположен на холмах, удобных для обстрелов из артиллерии.

С военной точки зрения Соледар тоже немаловажен. Это – большие возвышенности. Если противник сумеет там добиться какого-нибудь успеха. Но это еще вопрос, возьмут ли Соледар они. Тогда оккупанты смогут наносить артиллерийские удары уже в нашу сторону оттуда,

– подчеркнул Черник

Также в Соледаре есть огромные залежи соли – не только поваренной, но и той, которую можно использовать в промышленности.

Какая ситуация в Соледаре: коротко