Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что натовские танки весят от 57 до 75 тонн, что представляет собой большую цифру. Они могут замедляться из-за болот, но хорошо будут двигаться по твердым дорогам, например такими, как на Юге.
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Как ВСУ уничтожают российскую артиллерию
Больше всего танкам мешают противотанковые ракетные комплексы и артиллерия. Но Украине удалось добиться в этом плане хороших результатов.
В части артиллерии мы добились невероятных результатов и с мая изменили философию уничтожения вражеских артиллерийских установок. С тех пор мы уничтожили более 500 единиц, в сентябре вообще был абсолютный рекорд – 947,
– сказал Петр Черник.
Если подытожить эти показатели, то нам удалось уничтожить более 50 артиллерийских бригад. Следовательно, мы сможем двигаться вперед небольшими группами при условии, что снизится интенсивность артиллерийского огня. Этот показатель уже снижается, потому что недавно мы впервые добились относительного паритета с Россией по количеству суточных залпов.
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Петр Черник добавил, что боевые действия россиян возле Авдеевки – это исключительно политическое желание Путина выйти на административные границы Донетчины. А сам город является "воротами" в область.
"Им нужно захватить Авдеевку, потому что по-другому не смогут двигаться. За первые дни тяжелых боев россияне убитыми и ранеными потеряли более 12 тысяч личного состава. По старым меркам Советского Союза – это полноценная дивизия", – сказал Черник.
Ситуация в районе Авдеевки: последние новости
- Враг пытается захватить город, поэтому возле Авдеевки ожидают обострения. Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш рассказал, что за последние дни интенсивность боев снизилась, но 18 октября возобновилась с новой силой. В тот день было 5 штурмовых действий. Россияне хотят оцепить город.
- На основе спутниковых снимков сообщалось о по меньшей мере 60 единицах уничтоженной техники оккупантов возле города. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что на самом деле цифры могут быть значительно больше. Такие потери он назвал неоправданными с точки зрения задач и полученных результатов.
- Захват Авдеевки нужен россиянам, чтобы поднять рейтинг Путина перед выборами, которые должны состояться в 2024 году. По словам советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, в действиях россиян на фронте нужно искать политическую подоплеку. Также он назвал еще одну цель россиян возле Авдеевки – заставить Украину забрать резервы из других направлений.