Эрдоган может кое-что передать Зеленскому от путина

Все в ожидании каких-то сенсаций от встречи Президента Украины Зеленского з генеральным секретарем ООН Гутерришем и Президентом Турции Эрдоганом.

Переговорная повестка будет очень насыщенной, в том числе и на двусторонних встречах, но, на мой взгляд, три темы будут основными:

реализация "зерновых" договоренностей; ситуация вокруг Запорожской АЭС и пути, варианты нейтрализации рисков, связанных с военными действиями вокруг ЗАЭС и ее оккупацией россией; возможность возобновления мирных переговоров между Украиной и рф.

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Переговоры между Украиной и рф

Я, однако, никаких сенсаций не ожидаю, потому что для них на данный момент нет предпосылок. Имеется в виду, прежде всего вопрос о мирных переговорах между Украиной и рф.

Очень популярен тезис о том, что Эрдоган будет давить на Зеленского, чтобы Президент Украины согласился на условия "мира" от путина. На мой взгляд, термин "давить" в данном случае нерелевантен (не отвечает реальной ситуации).

Даже наши западные партнеры знают, что "давить" на Зеленского бесполезно (об этом хорошо рассказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в недавнем интервью Дмитрию Гордону), а Эрдогану и нечем "давить" на Зеленского, он может только что-то предлагать.

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Что может предложить Эрдоган

Президент Турции, скорее всего, озвучит Зеленскому предложения путина, может предложить вместе с Гутерришем какие-то компромиссные варианты. На данный момент это будет пока только зондаж самой возможности возобновления мирных переговоров в перспективе.

Но и сейчас и на обозримую перспективу сама возможность какого-то мирного соглашения между рф и Украиной выглядит почти утопической.

Позиции Украины и россии по мирному урегулированию нынешнего конфликта принципиально различаются (мы хотим деоккупировать оккупированные территории, а рф, наоборот, закрепить их оккупацию) и совместить их невозможно даже теоретически. Максимум, что возможно в перспективе, и то лишь при определенных условиях и далеко не в ближайшее время, так это возможность договоренностей о временном прекращении огня.

Одной из главных тем переговоров будет критическая ситуация вокруг Запорожской АЭС. Но и по этому вопросу нет оснований ожидать сразу же какого-то результата. Скорее можно предполагать согласование неформальной договоренности о начале закрытых переговоров с участием рф о нейтрализации рисков вокруг ЗАЭС.

Конечно, Эрдоган и Гутерриш вдохновлены успехом "зерновой сделки" и попытаются развить этот относительный переговорный успех. Однако пока речь идет лишь о прелюдии к неким будущим переговорам.

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