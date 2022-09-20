Враг активно пользуется дронами-камикадзе на Юге, а ВСУ накрывают оккупантов и технику
Источник:ОК "Юг"
Наши воины отражают атаки оккупантов по всех направлениях. Одним из самых тяжелых является южное, ведь там идет контрнаступление, чтобы прогнать врага.
В ОК "Юг" сообщили, что противник активизирует применение дронов-камикадзе в разных направлениях. В частности, по портовой инфраструктуре Очакова враг направил 2 таких воздушных агрессора.
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ВСУ сохраняют огневой контроль
В Очакове пожар оперативно потушили. Пострадавших нет.
Огневые задачи наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжали выполнять по контролю мостов и переправ, а также районов сосредоточения вражеского вооружения и техники,
– говорится в сообщении.
Благодаря крайним действиям наших ВСУ враг потерял 17 человек. Потери техники доразведываются.
В ОК "Юг" подчеркнули, что ракетные удары, артиллерийские обстрелы, ядерный шантаж и применение дронов-камикадзе как средства влияния на сознание граждан Украины означают, что оккупанты отчаянно выискивают, как проявить себя со стороны силы.
ВСУ имеют огневой контроль над Херсонщиной
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Враг продолжает паниковать. Контрнаступление продолжается, а наши военные продолжают продвигаться вперед.
- Особенность операции, проводимой ВСУ на Юге, связана с ландшафтом территории. В частности, в Херсонской области множество речных переходов, каналов, а сама местность очень открыта, ведь говорится о степи.
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