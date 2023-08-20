Об этом заявил секретарь СНБО. Алексей Данилов назвал единственный приемлемый вариант для кровавого диктатора.

Смотрите также Разведка Британии назвала цели Кремля на оккупированных территориях Украины

Ставка Кремля – на попытку "расчленения" и поглощения Украины

Чиновник подчеркнул, что Кремль не рассматривает никаких вариантов будущего, в котором будет существовать Украина как суверенное независимое государство.

Для Путина единственный приемлемый формат – это, окончательная, раз и навсегда, ликвидация "украинского вопроса". Все решения приняты и они окончательны. Все остальное – иллюзия самообмана,

– подчеркнул Данилов.

Он отметил, что именно в этот последний исторический рывок ненависти российская недоимперия вкладывает все силы и ресурсы. Для этого за полтора года войны агрессор в экспресс-режиме проходит все этапы попыток разрушения Украины, внедряемых столетиями.

В частности, речь идет о:

убийстве оккупантами украинцев, как военных, так и гражданских, не жалея ни женщин, ни детей;

мероприятиях деукраинизации и русификации населения временно оккупированных территорий с особым акцентом на молодежи,

депортации украинских детей в Россию, проведение их "индоктринации" – перевоспитание в антиукраинском духе. Распределение несовершеннолетней в военно-полевые лагеря, школы-интернаты, военные лицеи, кадетские корпуса под "кураторством" следственного комитета. Кстати, на сегодня вывезено уже тысячи детей школьного и послешкольного возраста;

полной русификации образования и воспитания на временно оккупированных территориях, переход учебных заведений на российские образовательные программы, максимализация пропагандистской "накачки",

комплексной работе по попыткам расторжения политико-правовой, культурной и социально-экономической связи населения временно оккупированных территорий с Украиной, в которые инвестируются большие средства;

украинские учебники уничтожены, образование в школах и вузах осуществляется по российским программам.

Системные "политические инвестиции", которые Россия делает в попытки "перевоспитания" и русификации населения ВОТ Украины, свидетельствуют, что Кремль сделал серьезную ставку на попытку "расчленения" Украины и поглощения ее частями. Работа планируется на длительное время по меньшей мере нескольких поколений,

– заметил секретарь СНБО.

"Единственный формат устойчивого мира – поражение России и ее фрагментация"

Чиновник отметил, что украинцы уже давно поняли, с кем имеют дело, и видят настоящие планы и намерения оккупантов. Данилов убежден, что прозрение мира и Запада происходит слишком медленно. Однако за свою долгую историю украинский народ прошел самые строгие испытания, поэтому готов бороться столько понадобится, чтобы снять вопрос так называемой России с повестки безопасности.

Поэтому все эти разговоры о переговорах, избегании эскалации, умиротворении — вода в песок и игра в пользу России. Единственный формат устойчивого мира – это поражение России и ее фрагментация. Не мы решили первыми взять в руки оружие, но мы будем последними, кто его сложит, пока не будет восстановлена справедливость: наказаны виновны за преступление войны, — и нет в мире силы, которая нам в этом помешает,

– подчеркнул Данилов.

Читайте также Тот, кому доверяет Путин. Как и благодаря ком Россия навязывала Украине энергетическую зависимость