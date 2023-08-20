Про це заявив секретар РНБО. Олексій Данілов назвав єдиний прийнятний варіант для кривавого диктатора.

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Ставка Кремля – на спробу "розчленування" та поглинання України

Посадовець наголосив, що Кремль не розглядає жодних варіантів майбутнього, в якому існуватиме Україна як суверена незалежна держава.

Для Путіна єдиний прийнятний формат — це, остаточна, раз і назавжди, ліквідація "українського питання". Всі рішення ухвалені і вони кінцеві. Всі інше — ілюзія самообману,

– підкреслив Данілов.

Зазначив, що саме в цей останній історичний ривок ненависті російська недоімперія вкладає всі сили і ресурси. Для цього за півтора року війни агресор в експрес-режимі проходить усі етапи спроб руйнації України, які впроваджував століттями.

Зокрема, йдеться про:

вбивство росіянами українців, як військових, так і цивільних, не шкодуючи ні жінок, ні дітей;

заходи деукраїнізації та русифікацію населення тимчасово окупованих територій з особливим акцентом на молоді,

депортацію українських дітей до Росії, проведення їхньої "індоктринації" – перевиховання в антиукраїнському дусі. Розподілення неповнолітніх у військово-польові табори, школи-інтернати, військові ліцеї, кадетські корпуси під "кураторством" слідчого комітету. До речі, станом на сьогодні вивезено вже тисячі дітей шкільного та післяшкільного віку;

повну русифікацію освіти і виховання на тимчасово окупованих територіях, перехід закладів освіти на російські освітні програми, максималізація пропагандистської "накачки",

комплексну роботу зі спроб розірвання політико-правового, культурного та соціально-економічного зв'язку населення тимчасово окупованих територій з Україною, у що інвестуються великі кошти;

українські підручники знищені, освіта в школах та ВНЗ здійснюється за російськими програмами.

Системні "політичні інвестиції", які Росія робить у спроби "перевиховання" та русифікацію населення ТОТ України, свідчать, що Кремль зробив серйозну ставку на спробу "розчленування" України та поглинання її частинами. Робота планується на тривалий час упродовж щонайменше декількох поколінь,

– зауважив секретар РНБО.

"Єдиний формат сталого миру — поразка Росії і її фрагментація"

Посадовець наголосив, українці вже давно зрозуміли, з ким мають справу, і бачать справжні плани й наміри окупантів. Данілов переконаний, що прозріння світу і Заходу відбувається занадто повільно. Однак, за свою довгу історію український народ пройшов найсуворіші випробування, тож готовий боротися стільки знадобиться, щоб зняти питання так званої Росії з безпекового порядку денного.

Тому всі ці розмови про перемовини, уникнення ескалації, умиротворення — вода в пісок і гра на користь Росії. Єдиний формат сталого миру — це поразка Росії і її фрагментація. Не ми вирішили першими взяти в руки зброю, але ми будемо останніми, хто її складе, доки не буде відновлена справедливість: покарані винні за злочин розв'язання війни, — і немає у світі сили, яка нам в цьому завадить,

– підкреслив Данілов.

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