Про це заявив секретар РНБО. Олексій Данілов назвав єдиний прийнятний варіант для кривавого диктатора.
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Ставка Кремля – на спробу "розчленування" та поглинання України
Посадовець наголосив, що Кремль не розглядає жодних варіантів майбутнього, в якому існуватиме Україна як суверена незалежна держава.
Для Путіна єдиний прийнятний формат — це, остаточна, раз і назавжди, ліквідація "українського питання". Всі рішення ухвалені і вони кінцеві. Всі інше — ілюзія самообману,
– підкреслив Данілов.
Зазначив, що саме в цей останній історичний ривок ненависті російська недоімперія вкладає всі сили і ресурси. Для цього за півтора року війни агресор в експрес-режимі проходить усі етапи спроб руйнації України, які впроваджував століттями.
Зокрема, йдеться про:
- вбивство росіянами українців, як військових, так і цивільних, не шкодуючи ні жінок, ні дітей;
- заходи деукраїнізації та русифікацію населення тимчасово окупованих територій з особливим акцентом на молоді,
- депортацію українських дітей до Росії, проведення їхньої "індоктринації" – перевиховання в антиукраїнському дусі. Розподілення неповнолітніх у військово-польові табори, школи-інтернати, військові ліцеї, кадетські корпуси під "кураторством" слідчого комітету. До речі, станом на сьогодні вивезено вже тисячі дітей шкільного та післяшкільного віку;
- повну русифікацію освіти і виховання на тимчасово окупованих територіях, перехід закладів освіти на російські освітні програми, максималізація пропагандистської "накачки",
- комплексну роботу зі спроб розірвання політико-правового, культурного та соціально-економічного зв'язку населення тимчасово окупованих територій з Україною, у що інвестуються великі кошти;
- українські підручники знищені, освіта в школах та ВНЗ здійснюється за російськими програмами.
Системні "політичні інвестиції", які Росія робить у спроби "перевиховання" та русифікацію населення ТОТ України, свідчать, що Кремль зробив серйозну ставку на спробу "розчленування" України та поглинання її частинами. Робота планується на тривалий час упродовж щонайменше декількох поколінь,
– зауважив секретар РНБО.
"Єдиний формат сталого миру — поразка Росії і її фрагментація"
Посадовець наголосив, українці вже давно зрозуміли, з ким мають справу, і бачать справжні плани й наміри окупантів. Данілов переконаний, що прозріння світу і Заходу відбувається занадто повільно. Однак, за свою довгу історію український народ пройшов найсуворіші випробування, тож готовий боротися стільки знадобиться, щоб зняти питання так званої Росії з безпекового порядку денного.
Тому всі ці розмови про перемовини, уникнення ескалації, умиротворення — вода в пісок і гра на користь Росії. Єдиний формат сталого миру — це поразка Росії і її фрагментація. Не ми вирішили першими взяти в руки зброю, але ми будемо останніми, хто її складе, доки не буде відновлена справедливість: покарані винні за злочин розв'язання війни, — і немає у світі сили, яка нам в цьому завадить,
– підкреслив Данілов.
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