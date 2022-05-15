Как война в Украине доказала, что у России и Беларуси нет будущего

Состоялось показательное совещание по оборонному госзаказу (Беларуси – 24 канал), во время которого прозвучало немало интересных вещей.

Украинские уроки

В частности, об уроках украинского конфликта, о том, как нужно вооружать современную армию, какую роль играет логистика, топливо, мобильность и т.д. О том, что анализируются именно украинские уроки, говорилось прямо. О том, результаты чьей армии берутся за образец, речь не шла.

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Однако факт, что именно российские войска сегодня не достигают целей – секрет Полишинеля. Поэтому практически все сошлись во мнении: если белорусские вооруженные силы сейчас и присматриваются к чьему-либо опыту, то этот опыт – украинский.

По следам проговоренного хочется сказать следующее. Логистика, бензин – керосин, кайманы и мобильность – это все отлично. Это должно быть. Однако, что касается успехов ВСУ, все мировые военные эксперты отметили их главный фактор, о котором не прозвучало ни слова. Тактическая грамотность и система управления войсками по западному образцу основана на децентрализации.

Непостижимое для диктатур

Децентрализация на тактическом уровне – вот что оказалось ключевым фактором в современной войне. Когда офицеры и солдаты могут и, главное, умеют принимать решения на местах, исходя из реальной обстановки. Названая (самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко – 24 канал) мобильность – пустой звук без укоренения в армии такого подхода, поскольку любая мобильность сойдет на нет, если каждый взвод будет ждать решения генерала в столице.

Подобное невозможно представить ни в армии России, ни в армии Беларуси, ни в армии почившего в бозе СССР. Оно и понятно: Советский Союз (а армии РФ и Республики Беларусь – его прямые наследницы) воевал в те времена, когда уровень технологий, информатизации, маневренность войск и возможности их вооружения были значительно ниже.

Ниже скорость – больше роль не точности, а объема. Это базовые условия, при которых решения на местах и ​​инициатива не нужны, а нужен только железный порядок. Сегодняшняя война оказалась принципиально иной.

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И знаете, в чем проблема? В том, что при действующих раскладах ни Беларуси, ни России, ни Северной Корее перспектива создания конкурентной армии просто не светит. Потому что это в принципе другая реальность: в ней нужно ценить человека, учить его, опираться на его знания и интеллект, то есть, иметь дело не с "единицей живой силы", а с личностью. Это то, что невозможно представить в вооруженных силах авторитарных и тоталитарных государств, которые в своих армиях, напротив, пытаются из всех "выбить дурь".

Истина, похоронившая "совок"

Этот опыт обнажает проблему в более глобальном контексте. Вот сейчас в российской пропаганде очень популярен сюжет, мол, Запад достиг своего благополучия только благодаря "дешевым" ресурсам из РФ. А теперь вот их лишат и "мы сами построим свое благополучие на своих ресурсах".

Еще во времена развала СССР вся интеллигенция сокрушалась, что США достигли своего могущества исключительно благодаря "оттоку мозгов" – эмиграции самых талантливых и умных людей в их страну. Тренд уже тогда был очевиден и еще более очевиден сейчас: ресурсные государства, ставя на свои природные богатства, в большинстве своем остаются отсталыми и крайне неблагоприятными для жизни большинства простых граждан.

По очень банальной причине: благополучие создают не уголь и не нефть – его создают люди. И развитие сегодня не достигается в условиях преобладания людей с низким человеческим капиталом в условиях повального отъезда людей с высоким. Очевидность этой истины была уже давно ясна.

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Приговор, оглашенный Украиной

Никто не будет спорить, что уровень жизни в России ниже, чем в Швейцарии. Однако до последнего времени существовал миф: "Зато у нас армия сильная, мы как пи****ем, вдруг что!". События в Украине развеивают и эту картинку, и все подобные короли остаются голыми.

Современный мир таков, что ни в быту, ни на войне ничего больше не решается без интеллекта. Без интеллекта можно бить людей дубинками или стрелять в гражданских, но не выигрывать битвы и не строить цивилизации. Авторитарное государство не способно по своей природе делать ставку на интеллект и добрую волю человека. Следовательно, будущего у таких государств просто нет.

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