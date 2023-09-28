Мира в оккупации нет: Столтенберг объяснил, почему Украина не может прекратить борьбу

Генсек НАТО, прибывший 28 сентября в Киев, прокомментировал ход войны. Он отметил, что есть два пути к миру: либо сложения оружия Россией, либо ожесточенная борьба Украины.

Если Украина сложит оружие, мира не будет. Об этом заявил Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским, передает 24 Канал.

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Формули Зеленского нет альтернативы

По словам генсека Альянса, у Киева нет другого выхода, кроме борьбы. Если украинцы сложат оружие – это не принесет им мир. Они окажутся под несправедливой и жестокой оккупацией врага.

Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к завершению российской агрессии. Россия может сложить оружие и закончить эту войну сегодня. Украина не имеет такой возможности,

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек отметил, что Украине нужен справедливый и устойчивый мир, поэтому полностью поддерживает его формулу, предложенную Зеленским.

Отдельно генсек напомнил, что НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется для того, чтобы положить конец российской агрессии.

Заявления Столтенберга во время визита в Киев: что известно