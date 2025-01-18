"У нас идентичные взгляды": Туск обсудил с премьером Великобритании помощь для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск поприветствовал премьера Великобритании Кира Стармера во время его рабочего визита в Варшаву. Лидеры обсудили поддержку Украины. Дональд Туск подчеркнул, что обе страны имеют схожие позиции.

Об этом премьер Польши заявил во время пресс-конференции, сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Туск обсудил со Стармером помощь Украине

Дональд Туск подчеркнул, что война в Украине до сих пор остается главной темой разговоров между лидерами.

С Великобританией и лично с премьер-министром у нас идентичные взгляды на ситуацию в Украине, на российскую агрессию против Украины. Идентичные взгляды на то, что делать, как действовать, когда речь идет о поддержке Украины,

– сказал премьер Польши.

Он добавил, что Польша и Великобритания будут активно сотрудничать в этом вопросе, обмениваясь как задачами, так и информацией.

Отметим, 17 января с официальным визитом в Варшаву прибыл премьер Кир Стармер. Польша и Великобритания согласились работать над соглашением о безопасности и оборонном сотрудничестве. Дональд Туск надеется, что этот документ подпишут в этом году.