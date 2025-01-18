Про це прем'єр Польщі заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Туск обговорив зі Стармером допомогу Україні

Дональд Туск наголосив, що війна в Україні досі залишається головною темою розмов між лідерами.

З Великою Британією й особисто з прем'єр-міністром у нас ідентичні погляди на ситуацію в Україні, на російську агресію проти України. Ідентичні погляди на те, що робити, як діяти, коли йдеться про підтримку України,

— сказав прем'єр Польщі.

Він додав, що Польща та Велика Британія активно співпрацюватимуть у цьому питанні, обмінюючись як завданнями, так і інформацією.

Зазначимо, 17 січня з офіційним візитом до Варшави прибув прем'єр Кір Стармер. Польща та Велика Британія погодилися працювати над угодою про безпекову та оборонну співпрацю. Дональд Туск сподівається, що цей документ підпишуть цього року.