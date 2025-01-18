Про це Кір Стармер повідомив під час пресконференції в рамках офіційного візиту до Варшави, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Стармер закликав продовжувати допомогу Україні

Продовження допомоги для України стало однією з важливих тем для обговорення між Кіром Стармером та прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Мир має існувати на українських умовах, і силу треба підтримана. Саме тому ми будемо працювати з союзниками, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію. Щоб вона була здатна до самозахисту і стримування Росії в майбутньому,

— сказав Кір Стармер.

Він додав, що зараз оборона України грає вирішальне значення для оборони самого ЄС. Прем'єр Великої Британії також привітав початок польського головування в Раді ЄС.

Я вітаю Дональда Туска з тим, що він зробив безпеку девізом польського головування. Це саме той час, коли ми повинні дбати про безпеку. Ми поділяємо бачення загроз,

— сказав Кір Стармер.

Наразі країни працюють над ухваленням нової двосторонньої угоди про оборону та безпеку. Дональд Туск подякував Стармеру за його інтенсивну роботу над документом та за залучення британських військових до оборони Польщі.

"Ваші літаки найближчим часом будуть багато в чому відповідати за безпеку нашого неба", — сказав Дональд Туск.