Украина должна сделать зиму не менее суровой для россиян, – Федоров

Украинцам все чаще говорят о приближении сложной зимы. В то же время Михаил Федоров объяснил причины российского психологического давления и заявил, что следует сделать этот период не менее тяжелым и для противника.

Об этом бывший министр обороны Украины заявил во время интервью Сергею Стерненко.

Федоров о предстоящей зиме

Федоров не исключает возможных вызовов для энергетической инфраструктуры Украины зимой. В то же время, по его словам, Москва также стремится посеять страх среди украинцев, подорвать единство общества и повлиять на настроения людей.

Он подчеркнул, что одной из важных составляющих современной войны является когнитивное противостояние, с помощью которого враг пытается повлиять на то, как люди думают и принимают решения.

И мы должны понимать, что это задачи, с которыми нужно справиться. И выбить зубы россиянам там, где мы их видим, и где они смотрят в нашу сторону. Поэтому мы должны это делать и понимать, что у нас есть все возможности для достижения результата,

– подчеркнул Федоров.

Несмотря на предупреждения украинцев о предстоящей очередной суровой зиме, экс-министр сказал, что "мы ее переживем. И должны устроить не менее суровую зиму для россиян".