Нет никакой оперативной паузы, – Гайдай предположил, почему рф сделала такое заявление о войне

В течение последних нескольких дней распространяется информация о якобы оперативной паузе, которую взяла россия в войне против Украины. Глава Луганской ОВА предположил, почему такие заявления могут распространяться из кремля.

Во время телемарафона Сергей Гайдай высказал предположение об оперативной паузе. Но прежде он отметил, что ее нет, передает 24 канал.

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Оккупанты не прекращают обстрелы Луганщины

Казалось бы, россияне практически захватили всю территорию Луганской области, то они должны остановиться. Но это совсем не так. Мы знаем, что противнику не удалось полностью выйти на административные границы. Он сейчас щедро поливает огнем населенные пункты, расположенные рядом с ними. Хуже всего то, что оккупанты не только уничтожают здания и жилые дома, но и забирают жизни мирных жителей области.

Что касается оперативной паузы, то ее, по мнению Гайдая, вообще нет. В Луганской области не наблюдается уменьшение количества обстрелов. Более того, оккупанты продолжают попытки продвигаться вперед. Для этого на фронт отправляют все новые и новые подразделения. В частности, танковые.

Я могу сказать, что это заявление об оперативной паузе сделано именно после того, как на протяжении недели наши военные уничтожали склады с боекомплектом,

– подчеркнул Гайдай.

Он не исключает, что именно поэтому россияне заговорили о какой-то оперативной паузе. Мол, ВСУ поспособствовали тому, чтобы цепь получения боекомплектов и техники разорвалась. Так что врагу вскоре действительно будет гораздо сложнее поддерживать тот же уровень активности на фронте.

Накануне в Генштабе ВСУ подчеркнули, что врагу все еще не удалось полностью захватить Луганщину. В то же время, на Славянском направлении не прекращаются штурмы Богородичного. Но там российские захватчики никак не могут похвастаться хоть какими-то успехами.

Если мы уже заговорили об отсутствии причин для хвастовства со стороны России, то можем вспомнить наши маленькие победы. Вы ведь помните, что каждый уничтоженный боец страны-агрессора – маленький шаг к нашему с вами выигрышу в войне.

ВСУ ликвидировали почти 37 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы ликвидировали 36 900 российских бойцов. В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 250 оккупантов.

Также на балансе вражеской армии значительно сократилось количество техники. У врага стало на 1 637 танков, 3 811 боевых бронированных машин, 828 артиллерийских систем, 247 РСЗО и 107 единиц средств ПВО меньше.

Кроме того, в металлолом превратили 217 самолетов, 187 вертолетов, 669 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 судов, 2 685 автомобилей и автоцистерн, а также 66 единиц спецтехники.

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